Инсталляция «Москва — Берлин» появится в центре Петрозаводска (ФОТО)

Руководители Петрозаводска проверили подготовку города к празднованию Дня Победы.

На своей странице глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о том, что в городе продолжается масштабная уборка перед Днем Победы.

«Расширенный Центр мы поделили на сектора, назначили ответственных из числа моих заместителей и руководителей подразделений мэрии. Кураторы ежедневно контролируют свои квадраты, следят за устранением выявленных недостатков, включая наличие смета, окурков, граффити и прочего. Уборку производят не только наши подрядные организации и муниципальные предприятия, но и горожане на субботниках. Большую помощь оказывает бизнес», — рассказал глава города Владимир Любарский.

Сегодня со Спикером Петросовета Надеждой Дрейзис и председателем комитета ЖКХ Юлией Мизинковой они прошли в очередной раз по маршруту «Бессмертного полка».

По словам Любарского, проспект Карла Маркса традиционно становится центральной площадкой празднования, а в этом году к нему будет приковано особенное внимание.

«По обе стороны на тротуарах будет размещена тематическая инсталляция „Москва-Берлин“, отражающая основные вехи Великой Отечественной войны, крупнейшие стратегические операции и битвы. Инсталляция будет представлять собой шесть масштабных конструкций, на которых будут изображены битва под Москвой, операция „Багратион“, Карельский фронт, Курская и Сталинградская битва и взятие Берлина», — раскрыл планы по тематическому украшению города глава Петрозаводска.

Подготовка ко Дню Победы началась 10 апреля. И как отметил Любарский, сделано достаточно много, расширенный центр уже преобразился, но итоги подводить рано.

«Даже короткая прогулка показала, что есть вещи, которые появляются сегодня, хотя вчера их еще не было — где-то упало дерево, где-то появился мусор, а где-то новая надпись. Работы еще много, но и горожан прошу бережнее относиться к уже установленным консолям, флаговым композициям, арт-объекту „Победа“, отмытым стенам домов, покрашенным скамейкам», — обратился ко всем Владимир Любарский.