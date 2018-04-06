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Новости. Общество
15:00, 06 Апреля 2018

Инструктор с Сямозера ранее "прославился" избиением сына Меркушева

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Бывший инструктор лагеря Павел Ильин, которого в Петрозаводске судят за гибель 14 детей на Сямозере, в мае 2015 года избил из-за семечек сына экс-депутата парламента Карелии Александра Меркушева.

Напомним, пострадавшим по уголовному делу об умышленном причинении легкого вреда здоровью являлся Егор Меркушев, обвиняемым был студент педколледжа Павел Ильин. Дело рассматривал мировой суд.

Как ранее рассказал Егор Меркушев, утром 27 мая 2015 года он шел по улице Чапаева и вел дочку в детский сад. Перед ними шел молодой человек, который ел семечки, выплевывал шелуху, а из-за сильного ветра она летела в лицо Егору и его дочке Алисе. После того, как Егор во второй раз попросил молодого человека не плевать, тот сказал, что изобьет его. На что Меркушев ответил, что в таком случае тот отправится в полицию, после чего сын депутата получил удар в нос, а потом второй удар - в скулу, затем молодой человек кинул его через бедро, так что на некоторое время сын депутата потерял сознание, ударившись головой об асфальт. В итоге врачи зафиксировали у Егора Меркушева двухсторонний перелом носа и сотрясение головного мозга. В больнице молодой человек провел 10 дней.

Злоумышленника, который оказался студентом Педагогического колледжа Петрозаводска, нашли через социальную сеть "ВКонтакте". Молодой человек, как выяснилось, учится на специальности "Физическая культура". В отношении обвиняемого Павла Ильина было возбуждено уголовное дело, которое суд прекратил в связи с раскаянием.

Егор Меркушев потребовал с избившего его студента педколледжа 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 49 тысяч рублей за медицинские расходы и финансовые потери в связи с больничным – у Егора Меркушева свой бизнес. На тот момент обвиняемый Павел Ильин, по словам пострадавшего, уже перечислил ему 30 тысяч рублей, которые пошли в счет иска.

Добавим, что в настоящее время Павел Ильин является одним из обвиняемых по уголовному делу о гибели детей на Сямозере.

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Комментарии

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Мизантроп
2018-04-06 15:30:52
Российский суд самый гуманный суд в мире! Купировать в зародыше надо, дебилы. Тогда не будет Сямозер, Кемеровых и педофилов-"историков". Аминь!
Гость
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