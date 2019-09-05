Инвалид пожаловался в генпрокуратуру на нарушение прав колясочников в Петрозаводске

Заместитель генерального прокурора Алексей Захаров провел личный прием граждан в приемной президента в Северо-Западном федеральном округе, сообщает ведомство.

"К заместителю генпрокурора обратились жители Вологодской и Ленинградской областей, Республики Карелия в связи с нарушениями их прав", - говорится в сообщении.

В приеме также участвовали прокуроры Ленинградской области и Республики Карелия, исполняющий обязанности прокурора Вологодской области.

В частности, житель Петрозаводска, инвалид-колясочник, заявил о нарушении прав на беспрепятственную доступность объектов транспортной инфраструктуры.

По каждому обращению были организованы проверки, ход и результаты которых находятся на контроле генпрокуратуры.