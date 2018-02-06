Инвестор хочет сделать глазное отделение республиканской больницы современным офтальмологическим центром Карелии

Предложение о частногосударственном партнерстве он уже сделал Минздраву Карелии, но вопрос пока остается открытым. Пока чиновники думают, бизнесмен интересуется: хотят ли сами жители, чтобы в республику пришла современная офтальмология?

Олег Ковригин - инвестор из Литвы продолжает развитие своего проекта в Карелии и предлагает обычным жителям принять участие в обсуждении: нужно ли строить в республике современный офтальмологический центр?

Наш соотечественник Олег Ковригин – инвестор из Литвы, благодаря которому и появился республиканский офтальмологический центр, рассказал "Столице на Онего" о своих планах развития офтальмологии в Карелии.

"Не много людей, которые бы реально хотели вложить деньги в Карелию, - сказал Ковригин, - я инвестирую, потому что я ваш соотечественник, проживающий в Литве. Я хочу, чтобы у меня на родине, в России, была лучшая офтальмология, применяю свои знания и многолетний опыт - развиваю в целом офтальмологию республики, а не только одну клинику. Это строительство новых зданий, внедрение новых технологий и современных методов лечения. Но так как это важная социальная сфера, я считаю, что нужно знать общественное мнение о всех проектах, и при необходимости поддержку и понимание людей, которые живут в Карелии, тем нашим новым инициативам, которые мы предлагаем правительству на рассмотрение. А именно: речь идет не только о реконструкции здания на набережной Варкауса, которую мы уже ведем, но и о работе с мая месяца выездных бригад специалистов Центра офтальмологии Карелии в населенные пункты, где бесплатно по программе ОМС будет оказываться помощь пациентам, и строительство и реконструкции дополнительных площадей в республике. Например, в Республиканской больнице".

Пока чиновники решают – принимать или не принимать предложение инвестора, готового вложить в развитие офтальмологии Карелии более 200 млн рублей, Ковригин интересуется у жителей: хотят ли они, чтобы в республике появился новый офтальмологический центр с современным детским отделением для своевременного лечения заболеваний глаз?

Принять участие в опросе и подробнее прочитать о предложении инвестора можно здесь.