Инвесторы получат субсидии по программе социально-экономического развития Карелии

Министерство экономического развития Карелии объявило о приеме заявок на предоставление субсидий инвесторам в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития республики.

Компенсации предназначены для частичного возмещения затрат на приобретение техники и оборудования в целях реализации инвестиционных проектов в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".