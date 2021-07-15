ИП Малегина С. И.: расценки на публикацию агитационных материалов

ИП Малегина Светлана Игоревна публикует расценки на публикацию агитационных материалов.

ИП Малегина С.И. публикует расценки на услуги по подготовке и размещению агитационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» —на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания VIII созыва, Законодательного собрания Республики Карелия VII созыва, Петрозаводского городского Совета XXIX созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года.

Расценки действительны с даты опубликования. НДС не применяется.