Ирина Шейк впервые после родов снялась в откровенной фотосессии

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Супермодель российского происхождения надела чёрное бикини и позировала в сексуальных позах.
Ирина Шейк впервые за долгое время приняла участие в проекте, подразумевающем фотосессию в откровенных нарядах. Такую съёмку устроил глянцевый журнал VMagazine, пишет Life. Шейк продемонстрировала прекрасную физическую форму, опровергнув слухи о том, что после родов её тело уже не то, что раньше.
Мамой Ирина стала в марте прошлого года. Отец ребёнка – знаменитый голливудский актёр и режиссёр Брэдли Купер
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