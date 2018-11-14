Ирина Шейк впервые после родов снялась в откровенной фотосессии

Супермодель российского происхождения надела чёрное бикини и позировала в сексуальных позах.

Ирина Шейк впервые за долгое время приняла участие в проекте, подразумевающем фотосессию в откровенных нарядах. Такую съёмку устроил глянцевый журнал VMagazine, пишет Life. Шейк продемонстрировала прекрасную физическую форму, опровергнув слухи о том, что после родов её тело уже не то, что раньше.



Instagram / irinashayk

Мамой Ирина стала в марте прошлого года. Отец ребёнка – знаменитый голливудский актёр и режиссёр Брэдли Купер