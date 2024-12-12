Сотрудники музея «Кижи» начали поиск модели, с которой написали портрет 70 лет назад

Сотрудники музея ищут любую информацию о модели с картины «Калиниха».

Музей-заповедник «Кижи» обратился к общественности с необычной просьбой. Фонды музея рассматривают возможность пополнения коллекции произведением известного российского художника Мюда Мечева и ищут информацию о модели для одной из его работ.

Как рассказали в группе музея, в 1955 году Мюд Мечев, во время поездки на остров Кижи, написал портрет пожилой женщины в традиционном сарафане, сидящей на мостках у деревянной постройки. Картина получила название «Калиниха». По одной из версий, моделью для художника могла стать родственница одного из кижских плотников-реставраторов.

Несмотря на то, что с момента создания картины прошло почти 70 лет, о ее модели до сих пор практически ничего не известно. Музей надеется, что среди жителей Заонежья найдутся люди, которые помнят эту женщину или располагают какой-либо информацией о ней.