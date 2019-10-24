Искусственный интеллект поможет предотвратить остановку производства на Сегежском ЦБК

Компания Segezha Group планирует внедрить в своем структурном подразделения - Сегежском ЦБК в Карелии- технологию искусственного интеллекта для прогнозирования возможной остановки бумагоделательной машины.

Об этом сообщил вице-президент по информационным технологиям и автоматизации процессов Segezha Group Павел Вахнин на международном форуме инновационного развития «Открытые инновации» в Сколково.

По словам Вахмина, компания «Инфосистемы Джет» разрабатывает для Сегежского целлюлозно-бумажного комбината цифровые технологии предиктивной аналитики с применением методов машинного обучения (ML). Эта система прогнозирует возникновение брака и остановку работы бумагоделательного оборудования. О деталях технологии читайте в интернет-газете "Вести Карелии".