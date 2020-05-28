История вокруг строительства в Карелии бутафорского финского концлагеря попала в прессу Финляндии

Проект создания "музея памяти" из декораций снятого в республике художественного фильма получил президентский грант, но так и не был реализован.

История вокруг строительства в дачной карельской деревне Шайдома бутафорского финского концлагеря попала на страницы одного из крупнейших изданий соседней Финляндии Ilta-Sanomat. Напомним, речь идет о проекте воссоздания лагеря времен финской оккупации Карелии в 1941-1944 годах, который собирался реализовать республиканский благотворительный фонд "Открытые возможности" на средства президентского гранта. Причем, для строительства финского концлагеря, которого никогда не существовало в Шайдоме, предполагалось использовать декорации со съемок художественного фильма "Весури", проходивших в Карелии.

Как отмечает Ilta-Sanomat, эту идею поддержал глава республики Артур Парфенчиков, который написал в социальных сетях, что школьные экскурсии в новый "музей памяти" планируется проводить уже нынешним летом. "В Шайдоме не располагался ни один финский лагерь военнопленных или гражданских лиц в период войны 1941-1944 гг.¸и из проектной документации не ясно, почему именно Шайдома была выбрана в качестве места размещения бутафорского лагеря", - говорится в статье журналистки Ilta-Sanomat Арьи Паананен.

Однако, по словам Паананен, в история произошел неожиданный поворот, когда карельские журналисты обнаружили, что бутафорский лагерь в Шайдоме так и не был построен. Более того, местные жители рассказали паблику "Отражение. Карелия", что из дачной деревни вывезли все декорации, из которых планировалось создать "музей памяти".