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История вокруг строительства в Карелии бутафорского финского концлагеря попала в прессу Финляндии

Новости. Общество
10:59, 29 Мая 2020
фото: is.fi
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Проект создания "музея памяти" из декораций снятого в республике художественного фильма получил президентский грант, но так и не был реализован.

История вокруг строительства в дачной карельской деревне Шайдома бутафорского финского концлагеря попала на страницы одного из крупнейших изданий соседней Финляндии Ilta-Sanomat. Напомним, речь идет о проекте воссоздания лагеря времен финской оккупации Карелии в 1941-1944 годах, который собирался реализовать республиканский благотворительный фонд "Открытые возможности" на средства президентского гранта. Причем, для строительства финского концлагеря, которого никогда не существовало в Шайдоме, предполагалось использовать декорации со съемок художественного фильма "Весури", проходивших в Карелии.

Как отмечает Ilta-Sanomat, эту идею поддержал глава республики Артур Парфенчиков, который написал в социальных сетях, что школьные экскурсии в новый "музей памяти" планируется проводить уже нынешним летом. "В Шайдоме не располагался ни один финский лагерь военнопленных или гражданских лиц в период войны 1941-1944 гг.¸и из проектной документации не ясно, почему именно Шайдома была выбрана в качестве места размещения бутафорского лагеря", - говорится в статье журналистки Ilta-Sanomat Арьи Паананен.

Однако, по словам Паананен, в история произошел неожиданный поворот, когда карельские журналисты обнаружили, что бутафорский лагерь в Шайдоме так и не был построен. Более того, местные жители рассказали паблику "Отражение. Карелия", что из дачной деревни вывезли все декорации, из которых планировалось создать "музей памяти".       

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
luk12
2020-05-29 11:52:25
Во время ВОВ зверства были обоюдны. С какой стороны больше, с какой меньше. чисто риторический вопрос. Почему сейчас поднят вопрос о концлагерях в Карелии ? Поскольку в России все сильно политизировано, смею высказать мнение, что это сделано для того. чтобы отвлечь народ от жизненно важных , для него,народа. вопросов. Возможно, что для поднятия духа русского патриотизма, но патриотизм народа прежде всего зависит от такого его составляющего как наличие справедливости в стране. Патриотизм нельзя воспитать у людей сталкивающихся с неэффективным и кумовским управлением, тотальной коррупцией, завалом медицины. образования и т.д и т.п. Ну а в принципе народам России и Финляндии не чего делить . Простые и нормальные люди везде хотят одно - мира и добрососедских отношений с другими людьми.
User
2020-05-29 11:42:52
Зачем строить бутафорский концлагерь, когда настоящий почти построили?
кир
2020-05-29 11:52:39
User, и ты диаспора. Боишься к ним свалить. Работать заставят. А тут можно дурака валять и помоями безнаказанно всех обливать.
кир
2020-05-29 11:33:49
Диаспора против исторической памяти. Не надо с финнами заигрывать.
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