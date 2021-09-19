IT-омбудсмен может появиться в России до конца года

Должность IT-омбудсмена может быть введена в России до конца года.

Должность IT-омбудсмена может быть введена в России до конца текущего года, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Об этом информирует РИА Новости.

«Думаю, что до конца года. По плану — до конца года», — сказал Шадаев журналистам в рамках форума Kazan Digital Week, отвечая на вопрос о сроках назначения IT-омбудсмена.

При этом, по его словам, какие-то конкретные кандидатуры на данную должность пока не обсуждаются. «Мы сейчас обсуждаем механизм сначала, а после этого будем обсуждать кандидатуру», — уточнил он.