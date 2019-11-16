Иван Голунов ответил на вопрос журналиста из Карелии

Журналист-расследователь Иван Голунов, арест которого вызвал летом мощную протестную кампанию по всей России, ответил на вопрос журналиста "Столицы на Онего".

"Это была удивительная история консолидации гражданского общества в России. Я этот процесс восстанавливал уже после, и это, конечно, вызвало у меня активное удивление, потому что я не помню такой консолидации и даже не читал в каких-нибудь учебниках и не слышал", - сказал Голунов в Норвегии на журналистской конференции.

По признанию Ивана, он ничуть не жалеет о той неприятной истории, которая с ним произошла. Корреспондент "Столицы на Онего" Валерий Поташов не мог не спросить у журналиста, не жалеет ли он о том, что, выйдя на свободу, отказался от участия в несанкционированной акции в его поддержку, которая была запланирована в Москве на 12 июня. Это было сразу истолковано многими, как фактический призыв Голунова к неучастию к незаконной акции, что привело к расколу протеста.

"Я не призывал не ходить на митинг, - подчеркнул Иван Голунов. - Есть момент чисто юридический: я не могу позвать людей на несанкционированное мероприятие и подвергнуть их опасности. Каждый человек принимает собственное решение, идти ему на митинг или нет. У меня было какое-то собственное желание пойти на митинг после моего освобождения, но я понял, что мое появление - это был несогласованный митинг, люди говорили, что мы просто гуляем по городу, - и если бы я там появился, люди бы стали концентрироваться вокруг меня. Это было бы сигналом к началу задержаний. Это было бы, собственно, не совсем безопасно для людей, которые туда пришли. Я бы их подвергал опасности. Во-вторых, это не совсем понятно, что это значит для моей безопасности, когда вокруг меня есть толпа. То есть если кто-то неожиданно достаёт нож, что происходит дальше, мы не знаем".

Иван Голунов заметил также, что государственные СМИ зачастую передают его публичные выступления в искажённом смысле и вопрос журналиста "Столицы на Онего" он расценил как свидетельство того, что "машина госпропаганды в России работает очень эффективно".

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