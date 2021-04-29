Из России предлагают меньше вывозить гречки

Минпромторг, Минсельхоз и ФАС представят предложения о снижении экспорта гречки.

О предложении по снижению в 2021 году экспорта гречки говорится в сообщении на сайте правительства по итогам совещания по мониторингу и оперативному реагированию на изменение стоимости социально значимых потребительских товаров, которое прошло под руководством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, пишет ТАСС.

Минэкономразвития также поручили рассмотреть этот вопрос на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правкомиссии по экономическому развитию и интеграции.

По итогам обсуждения Минсельхозу дали поручения продолжить работу по заключению контрактов на поставку белого сахара в Российскую Федерацию. Также Минсельхозу совместно с Минпромторгом необходимо обеспечить отгрузку импортного белого сахара в торговые сети, поступающего в рамках установленной квоты, с предоставлением в правительство еженедельных отчетов о заключенных контрактах и поставках в сети.