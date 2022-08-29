Из-за строительства дороги в Петрозаводске перекроют выезд из микрорайона новостроек

С 3 сентября планируется перекрыть выезд с улицы Ярославской на Лососинское шоссе, сообщили в Минтрансе Карелии.
По информации Управтодор Карелии, в связи с проводимыми работами подрядчиком АО «АБЗ-Дорстрой» с 3 сентября планируется перекрыть выезд с улицы Ярославской на Лососинское шоссе.
По словам подрядчика, на период проведения работ движение по объезду стройплощадки будет возможно по маршрутам, указанным на карте.
Пути выезда автомобильного транспорта:
- по улице Оборонная на Лососинское шоссе ( красная линия)
- по улице Хейкконена на Лесной проспект (синяя линия)
- по улице Хейкконена на Лососинское шоссе (зеленая линия)
Минтранс просит водителей отнестись с пониманием к временным трудностям, которые возникают при проведении работ.
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