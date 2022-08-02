Избиратели на выборах главы Карелии будут голосовать в масках

Центризбирком Карелии по рекомендации Роспотребнадзора введет обязательный масочный режим на участках для голосования в дни выборов главы республики.

Об этом сообщил «Столице на Онего» председатель ЦИК Алексей Бахилин.

По его словам, на избирательных участках будут применяться все меры безопасности, которые действовали в период пандемии коронавируса.

Участки для голосования пройдут санитарную обработку.

Избирателям на входе в помещения участков будут измерять температру. Все должны надеть маски. Их будут раздавать на входе. Там же установят антисептики для обработки рук.

Членам избирательных комиссий выдадут маски, перчатки и другую защитную экипировку.