Избиратели на выборах главы Карелии будут голосовать в масках

Центризбирком Карелии по рекомендации Роспотребнадзора введет обязательный масочный режим на участках для голосования в дни выборов главы республики.
Об этом сообщил «Столице на Онего» председатель ЦИК Алексей Бахилин.
По его словам, на избирательных участках будут применяться все меры безопасности, которые действовали в период пандемии коронавируса.
Участки для голосования пройдут санитарную обработку.
Избирателям на входе в помещения участков будут измерять температру. Все должны надеть маски. Их будут раздавать на входе. Там же установят антисептики для обработки рук.
Членам избирательных комиссий выдадут маски, перчатки и другую защитную экипировку.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание