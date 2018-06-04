"Избитая" "говноактриса" вернулась в Интернет

Самбурская поставила социальный эксперимент.

Месяц назад звезда сериала "Универ. Новая общага" и ведущая шоу "Ревизорро" Настасья Самурская на своей страничке в социальной сети Инстаграм опубликовала жуткую фотографию, напоминает uznayvse.ru. Актриса находилась на больничной койке, ее тело и лицо прокрывали страшные ссадины и гематомы. В комментариях к фото Самбурская написала: "Кому это было нужно? Не месть ли это за Ревизорро? Следственный комитет работает. Если выкарабкаюсь, напишу. Браслет на руке от...". Одни пользователи не поверили ни единому слову актрисы, зная ее склонность к розыгрышам. Другие совершенно искренне переживали за Настасью и желали ей скорейшего выздоровления.

Однако вскоре в Сети появилась информация о том, что фото было постановочным, актриса прекрасно себя чувствует, и ее лицо периодически мелькает на фотографиях в блогах друзей. Несмотря на это, Самбурская продолжала хранить молчание и лишь третьего июня актриса в новом посте наконец-то объяснила свое длительное отсутствие. "Вас всех наверняка интересует вопрос, почему я отсутствовала так долго. Мне кажется пришло время дать вам ответ.

"Друзья, это был мой социальный эксперимент. Я хотела понять, насколько я могу жить без инстаграма. Ответ я получила - могу. Ничто не изменилось в моей работе и занятости (так что все замечания про говноактрису из инстаграма топают нахер, говноактриса я и без инстаграма), не поменялся приток денег (не так много рекламы я даю). Изменились только распределение времени, его стало больше на тех, кто рядом, и на кого его больше всех не хватало - на моего любимого человека, моих друзей. Я должна вам сказать – жизнь - это то, что происходит вне страницы инстаграма", - написала она.

Пользователи ничуть не удивились тому, что актриса призналась в розыгрыше и поздравили ее с тем, что ей удалось побороть зависимость от соцсетей.