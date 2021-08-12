Издан документ с названиями карельских болот, где запретили сбор редких ягод

Режим особой охраны вводится на территориях 18 болот, получивших статус памятников природы регионального значения в Карелии.

Об этом говорится в указе главы Карелии Артура Парфенчикова от 6 августа 2021 года.

В документе перечислены названия болот. В их числе «Болото у деревни Вендюры», «Болото Конье», «Болото Разломное», «Болото у озер Эльмус», «Болото Пигма», «Болото Пала», «Болото Дикино», «Болото Комарницкое», «Болото Тикша», «Болото у озера Нурдас», «Болото Волгиеламби», «Болото Пайрецкое», «Болото Ладвинское», «Болото Ойгорецкое», «Болото Важинское», «Болото Посадско-Наврожское», «Болото Тамбицкое», «Болото Сулансуо».

На этих территориях запрещены разведение костров, сбор грибов и дикорастущих растений, внесенных в Красные книги России и Карелии,

Также на болотах, вошедших в список, запрещено строительство, добыча полезных ископаемых и ряд других видов деятельности.