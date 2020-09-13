Изменение системы налогообложения грозит тысячам объектов недвижимости в Карелии

Министерство финансов Карелии рассчитывает резко увеличить число объектов недвижимости, которые облагаются налогом исходя из кадастровой стоимости.

Это следует из проекта закона о внесении изменений в налоговое законодательство, который обсуждался сегодня на заседании профильного комитета парламента Карелии.

Согласно законопроекту, планируется снижение пороговых значений площади недвижимого имущества, в отношении которого налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Однако эта инициатива вызвала сомнения у депутатов, заявил заместитель председателя комитета Николай Зайков. "Можем обидеть наш бизнес. Мы им даем-даем льготы, а тут потом чохом все заберем", - сказал депутат. По его словам, инициатива Минфина затрагивает 38 тыс. объектов недвижимости. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".