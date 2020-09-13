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Изменение системы налогообложения грозит тысячам объектов недвижимости в Карелии

Новости. Экономика
15:30, 14 Сентября 2020
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Министерство финансов Карелии рассчитывает резко увеличить число объектов недвижимости, которые облагаются налогом исходя из кадастровой стоимости.

Это следует из проекта закона о внесении изменений в налоговое законодательство, который обсуждался сегодня на заседании профильного комитета парламента Карелии.

Согласно законопроекту, планируется снижение пороговых значений площади недвижимого имущества, в отношении которого налоговая база определяется как кадастровая стоимость. 

Однако эта инициатива вызвала сомнения у депутатов, заявил заместитель председателя комитета Николай Зайков.

"Можем обидеть наш бизнес. Мы им даем-даем льготы, а тут потом чохом все заберем", - сказал депутат.

По его словам, инициатива Минфина затрагивает 38 тыс. объектов недвижимости. 

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-09-14 16:20:52
Одной рукой дают (льготы), двумя забирают, внося в законодательство поправки.
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