Изменены требования к предприятиям АПК Карелии, не выполняющим условия господдержки

Правительство Карелии внесло изменения в порядок предоставления из бюджета субсидий на поддержку агропромышленного комплекса республики, в том числе требования к возврату средств субсидий.

"Изменения коснулись в том числе корректировки формулы расчета объема средств, подлежащих возврату в бюджет Республики Карелия в случае не выполнения обязательств по достижению показателей результативности, установленных соглашением о предоставлении субсидии", - сообщили в министерстве сельского хозяйства Карелии.

К чему приведут изменения предоставления субсидий, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".