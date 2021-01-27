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Изменились требования к работе стоматологов: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии

Новости. Общество
16:03, 28 Января 2021
фото: pixabay
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Министерство здравоохранения России отменило новые требования по оборудованию стоматологических клиник – затраты на покупку дорогостоящей техники многим не по карману.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова.

По ее словам, Минздрав согласился с доводами федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова, к которому обращались с жалобами частные стоматологические клиники.

"Предприниматели указывали, что приказами (Минздрава – прим. ред.) устанавливается обязанность по оснащению стоматологических клиник и кабинетов, независимо от их размеров и формы хозяйствования, рентгеновскими аппаратами для прицельных снимков, а также ортопантомографом – аппаратом для панорамной съемки зубов. Установка такого оборудования потребует значительных дополнительных затрат, расширения и перепланировки помещений", - пояснила Гнетова.

Как изменились эти требования после вмешательства бизнес-омбудсмена, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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