Известная актриса побрилась наголо

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Ирина Горбачева опубликовала на своей странице в Instagram фото с обритой наголо головой.
Известная актриса Ирина Горбачева никогда не боялась быть смешной или необычной, пишет "Узнай.все".
Накануне она опубликовала фото с бритой головой. Она прокомментировала пост детской дразнилкой "Лысая башка, дай пирожка!".
В комментарии Ирина Горбачева рассказала о своих впечатлениях от этой перемены.
"Что хочу сказать? Ничего не бойтесь! Экспериментируйте! –написала она. – Жизнь одна и не очень долгая! Нет, я стриглась не для роли, а для себя! Не бойтесь быть смешными, ирония – наше самое сильное оружие!".
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