Известные политики Карелии стали победителями Чемпионата по зимнему плаванию (ФОТО)

Депутат Заксобрания Карелии Анна Лопаткина и замминистра по региональной политике Григорий Фандеев стали призерами Международного Чемпионата по зимнему плаванию.

В Петрозаводске на набережной Онежского озера сегодня завершился Международный Чемпионат по зимнему плаванию, в котором приняли участие около 400 спортсменов из России, Монголии, Казахстана, Азербайджана и других стран.

В течение недели были разыграны более 250 комплектов медалей.

За звание сильнейших в ледяной воде Онежского озера боролись, в том числе известные карельские политики, которые не первый год занимаются зимним плаванием.

Так, депутат Заксобрания Карелии и сопредседатель карельского отделения ОНФ Анна Лопаткина взяла «бронзу» на 200-метровой дистанции брассом.

А заместитель министра по региональной политике и местному самоуправлению Григорий Фандеев в индивидуальном зачете завоевал сразу четыре медали: «бронзу» на дистанции 25 м брассом, 25 и 50 м вольным стилем.

На 100-метровой дистанции брассом ему досталось «серебро».

Самые яркие моменты чемпионата смотрите в фоторепортаже нашего корреспондента Людмилы Корвяковой.