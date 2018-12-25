Известные предприятия Карелии попали в "черный список" должников

Министерство финансов Карелии проанализировало сведения о налогоплательщиках, имеющих задолженность по налогам, сборам, пеням и налоговым санкциям, в консолидированный бюджет в размере свыше 1 млн рублей.

В "черный список", опубликованный на сайте Минфина, попали такие крупные компании, как ООО "АлкоВорлд" - собственник Петрозаводского ликеро-водочного завода, ООО "РусБиоАльянс" - собственник предприятия по переработке ягод "Карельский продукт", ООО "Карелэнергорусрс", которое отвечает за теплоснабжение половины районов Карелии, и ряд других.

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