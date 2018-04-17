Известный производитель иномарок отзовет в России более 20 тыс. автомобилей

Mazda Motor отзовет в России более 20 тыс. автомобилей Mazda 6, реализованных с ноября 2012 года по сентябрь 2015 года.

Сервисная кампания связана с ненадлежащей герметичностью чехла заднего тормозного суппорта.

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