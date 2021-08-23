Известный в Карелии художник по дереву дал совет, как зарабатывать на творчестве

Любимое хобби может приносить не только удовольствие, но и деньги — реальный заработок, который позволит обеспечивать себя и свою семью.

Такое мнение в интервью «Столице на Онего» высказал мастер пирографии и художественной резки по дереву, индивидуальный предприниматель Евгений Власов.

«Все думают, как заработать на хлеб, как выжить. А я думаю, что надо, наверное, больше подумать о душе, немножко расслабиться. Тогда и все остальное придет со временем», — рассказал Власов.

Полный текст интервью читайте здесь.