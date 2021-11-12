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«Я все лето ходил в рубашке с короткими рукавами»: министр объяснил спад в сельском хозяйстве Карелии

Новости. Общество
11:29, 30 Декабря 2021
фото: © Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии

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Сокращение сельскохозяйственного производства в Карелии в 2021 году глава Минсельхоза Владимир Лабинов объяснил аномально жарким летом.

Об этом он рассказала в программе «Сельский час».

«Итоги, если говорить формально, статистически, может быть несколько не те, на которые мы рассчитывали. Лето жаркое. Оно было аномальным, и все население Карелии было счастливо. Я все лето ходил в рубашке с короткими рукавами. В первый год работы я это мог себе позволить всего лишь два раза за все лето. Но мы потеряли молоко за летний период, который, конечно, восстановить по итогам года не смогли. Поэтому некоторое отставание. И в течение всего лета мы не кормили рыбу — форель, и здесь тоже есть некоторое сокращение производства», — пояснил Лабинов.

Из положительных итогов года он отметил сохранение всех предприятий отрасли и их модернизацию.

«Поэтому мы при всех показателях, отстающих от уровня прошлого года, технический запас прочности нарастили. Наш потенциал позволяет в следующем году, если никаких катаклизмов не будет, выглядеть достойно», — добавил министр.

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Комментарии

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Местечковый блогер
2021-12-30 12:31:20
Нужен кадровый резерв грамотных управленцев из числа агрекалчнутых интелехтуалов. Типа леопольдика.
Саныч
2021-12-30 12:29:58
Так да. Мало того, что жарко. Так и дождей мало было. А почве влага необходима.
тезка Высоцкого
2021-12-30 12:24:40
людям у которых
нету ничего
нарисуй художник
нимб им на чело
тезка Высоцкого
2021-12-30 12:24:16
людям у которых
всё на свете есть
нарисуй художник
совесть ум и честь
Offff
2021-12-30 12:21:25
Это какие то вредители . То аномальная жара , то аномальный мороз , ветер , снег , дождь...народ неправильный . Плохому педроссу ..всегда тестикулы мешают . ))))
stranger
2021-12-30 12:15:28
"О нашей работе будут судить не по делам, а по разговорам...". Болтать научились. Предполагаю, господа вы перепутали XVII с XXI веком.
Leopol'd
2021-12-30 12:12:05
Так вот же она причина спада! Министр распугал животных и работников своей рубашкой с коротким рукавом!!!
А молочку не он старательно губил, а всё жара виновата.
Hoвый
2021-12-30 12:00:04
Фрау эммми болезненно заерзала на стуле. Галя срочно позвонила васе. Сашка пишет новый фельетон в свою стенгазету.
Алексей
2021-12-30 11:58:51
В фильме "Визит к Минотавру один из героев произносит следующее: "... Еще моя бабка говорила, что у нерадивого пахаря есть четыре врага: весенняя вода, летняя жара, зимняя стужа и осенняя туча..."
Житель Карелии
2021-12-30 11:48:38
Дедушка Мороз, забери, пожалуйста, министра Лабинова из Карелии в Москву!!!
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