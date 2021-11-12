«Я все лето ходил в рубашке с короткими рукавами»: министр объяснил спад в сельском хозяйстве Карелии

Сокращение сельскохозяйственного производства в Карелии в 2021 году глава Минсельхоза Владимир Лабинов объяснил аномально жарким летом.

Об этом он рассказала в программе «Сельский час».

«Итоги, если говорить формально, статистически, может быть несколько не те, на которые мы рассчитывали. Лето жаркое. Оно было аномальным, и все население Карелии было счастливо. Я все лето ходил в рубашке с короткими рукавами. В первый год работы я это мог себе позволить всего лишь два раза за все лето. Но мы потеряли молоко за летний период, который, конечно, восстановить по итогам года не смогли. Поэтому некоторое отставание. И в течение всего лета мы не кормили рыбу — форель, и здесь тоже есть некоторое сокращение производства», — пояснил Лабинов.

Из положительных итогов года он отметил сохранение всех предприятий отрасли и их модернизацию.

«Поэтому мы при всех показателях, отстающих от уровня прошлого года, технический запас прочности нарастили. Наш потенциал позволяет в следующем году, если никаких катаклизмов не будет, выглядеть достойно», — добавил министр.