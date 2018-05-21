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Новости. Общество
11:57, 21 Мая 2018

Ямочный ремонт в Петрозаводске будут проводить ночью

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На планерке в мэрии Ирина Мирошник рассказала о нюансах и сроках проведения ямочного ремонта в Петрозаводске.

В понедельник 21 мая глава Петрозаводска Ирина Мирошник провела очередную встречу с журналистами, где сообщила, что ямочный ремонт дорог в городе начнется сегодня.

"Вознесенское шоссе и Гвардейская улица ремонтировались уже на прошлой неделе, но это был другой источник финансирования, - пояснила Мирошник, - по контракту на ямочный ремонт с сегодняшнего дня начнут работать, как ранее сообщалось, начнут с самих проходимых улиц, где очень интенсивный трафик. Единственный нюанс – коль это самые интенсивные по проходимости дороги, то в любое время не представляется возможности вести работы, чтобы не парализоваться движение, поэтому преимущественно ремонтировать будут в вечернее и ночное время".

Оперативную информацию по проведению ямочного ремонта – где уже нет ям, а где планируется их залатать – в мэрии обещали размещать три раза в неделю на официальном сайте администрации города, чтобы водители могли планировать свои перемещения.

"На днях завершатся конкурсные процедуры по проектированию мостов, - уточнила Мирошник, - при благополучном завершении этой процедуры у нас получится еще экономия в районе 6 млн рублей, они также будут направлены на ямочный ремонт дорог".

Напомним, согласно условиям муниципального контракта, всего будут отремонтированы более 15,5 тысяч квадратных метров улично-дорожной сети.

Поврежденные участки асфальтобетонного покрытия восстановят на улице Кирова, проспектах Ленина и Карла Маркса, улицах Правды, Ригачина, Лососинском шоссе, улицах Онежской флотилии, Сыктывкарской, Антонова, Краснофлотской.

На восстановление поврежденных участков асфальтобетонного покрытия предусмотрено около 20 миллионов рублей.

Работы должны быть завершены до 30 июня.

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