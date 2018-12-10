"Яндекс" назвал самые популярные запросы 2018 года

Поисковик "Яндекс" подвел итоги уходящего года, выяснив, какие темы больше всего интересовали россиян.

Главным событием стал прошедший летом в России чемпионат мира по футболу. Именно по нему чаще всего россияне искали информацию, пишет РБК.

В тройке наиболее популярных событий также оказались зимняя Олимпиада в Пхёнчхане и пожар в ТРЦ "Зимняя вишня".

В пятерку также вошли бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, а также президентские выборы в России.

Самой популярной личностью у россиян в 2018 году стал бывший вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев. Вслед за ним идут боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов и еще один футболист сборной – Артем Дзюба.

Из новинок россияне чаще всего интересовались смартфонами, говорится в исследовании. При этом лидером по популярности стал Huawei Honor 10, оставив iPhone XS и iPhone XR лишь на второй строчке.

В тройку самых популярных фильмов попала одна российская лента. Это спортивная драма "Движение вверх", которая оказалась на третьем месте по популярности. Лидерство – у фантастического боевика "Мстители: Война бесконечности", вторая строчка досталась фильму "Дэдпул 2". В пятерке самых популярных также "Веном" и "Мир юрского периода 2".

Самым популярным запросом в категории "Телесериалы" стал "Мажор", из телешоу россияне чаще всего интересовались проектом "Замуж за Бузову", самой популярной игрой стала Far Cry 5.

Из музыкальных запросов победа досталась украинской группе Kazka и ее песне "Плакала".

Самым популярным мемом стал Уганда Наклз – пародийное изображение персонажа из серии комиксов, мультфильмов и видеоигр Sonic.