«Яндекс» признал музей ИЗО в Петрозаводске «хорошим местом»

Музей изобразительных искусств Карелии отмечен знаком «Хорошее место».

Музей ИЗО награжден за то, что он получает высокие оценки от пользователей «Яндекса». Об этом информирует паблик карельского правительства в соцсети.

Музей отмечен специальными наклейками «Хорошее место». Звезды на дверях и витринах организаций, а также в подборках на картах помогают людям находить места, которые стоит посетить.

Сообщается, что больше всего гостей впечатляют экспозиция «Вселенная «Калевала»; работы И. Айвазовского, И. Шишкина, И. Левитана; коллекция западноевропейского искусства и выставка, посвященная Императрице Марии Федоровне, а также интерьеры музея и уникальная сувенирная продукция.