Ярмарка вакансий для молодежи откроется в Петрозаводске

Для молодёжи и выпускников профессиональных образовательных организаций в Петрозаводске пройдёт традиционная ярмарка вакансий "Карьера-2019".

Мероприятие состоится 23 апреля, оно пройдет с 12.00 до 15.00 в Центре образования и творчества "Петровский Дворец" по адресу: ул. Красная, 8. Об этом сообщает управление труда и занятости региона.

Ярмарка вакансий проводится для соискателей из Петрозаводска и республики Карелия.

Участниками ярмарки станут предприятия и организации Карелии, Ленинградской, Мурманской и Вологодской областей, а также Петрозаводска и Санкт-Петербурга.

"На ярмарке будет представлена возможность прямого общения молодежи и студентов с работодателями из таких сфер экономики, как промышленность, строительство, транспорт и связь, торговля и общественное питание, здравоохранение, сфера услуг, силовые структуры, банковская сфера и сфера страхования", - сообщают в управлении.

В рамках ярмарки также запланировано проведение тренинга для незанятой молодежи "Стратегия и тактика при поиске работы". Для работодателей будут предложены семинары: "Обучение граждан предпенсионного возраста. Новые возможности повышения квалификации работников в рамках реализации федерального проекта "Старшее поколение", "О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов".