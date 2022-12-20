Юные волейболисты из Карелии вышли в полуфинал Первенства России

Команда из Карелии завоевала бронзу на первенстве Северо-Запада.
Команда карельских волейболистов 2010-2011 года рождения представила республику на Первенстве Северо-Западного федерального округа, проходившем в Вологде с 10 по 20 декабря.
Наши спортсмены, воспитанники спортивной школы №4 Петрозаводска, заняли третье место.
Они получили право защищать флаг Карелии в полуфинале Первенства России по волейболу в 2023 году.
Тренеры команды - Андрей Козлов и Наталья Власкова, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание