Юных петрозаводчан пригласили на бесплатные занятия по тхэквондо

Ребятам нужно сдать нормативы перед зачислением в группы.

Горожан от восьми лет приглашают на бесплатные занятия по тхэквондо, которые будут проходить в спортивной школе олимпийского резерва № 5. Информацию об этом сообщили в администрации Петрозаводска.



Зачисление в группу проведут по результатам сдачи нормативов. Всего планируют набрать пятнадцать человек. Заявки принимают до 25 октября. Встречи организуют на базе школы № 25 на набережной Гюллинга, 3.

Актуальную информацию о спортивной школе олимпийского резерва № 5 можно узнать в официальном госпаблике.