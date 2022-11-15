«Ютилась в общежитии»: в Карелии приобрели 6 квартир для учителей

Глава республики рассказал о приобретении жилья на участников программы «Земский учитель».

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о приобретении служебного жилья для педагогов в рамках программы «Земский учитель». В Карелии это было сделано впервые. Средства нашлись в региональном бюджете.

«Пока купили шесть квартир. В одну из них недавно переехала педагог пудожской школы №3 Елена Колокольникова. Два года назад учитель математики и физики сменила Волгоград на Карелию. Ютилась в общежитии. Сейчас обустраивается на новом месте, делает ремонт», — рассказал Артур Парфенчиков.

По словам губернатора, благодаря программе в регион переехали 44 педагога, 15 из них — в этом году. Помимо Елены, служебным жильем обзавелись еще 5 участников программы, работающие в Беломорском, Медвежьегорском, Пряжинском и Сегежском районах.