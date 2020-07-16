Ювелир спрятал сокровища на миллион долларов и сделал подсказки

Потомственный ювелир из американского штата Мичиган Джонни Перри закопал в лесах сокровища на сумму в миллион долларов и сделал подсказки для поиска.

Нераспроданные драгоценности из ювелирного магазина, который принадлежал Перри, спрятаны в десятках мест от Детройта до лесистого Верхнего полуострова Мичигана у североамериканских Великих озер. Ювелир и его жена закапывали клады в течение четырех месяцев, пишет "Lenta.ru" со ссылкой на WJBK.

Места для кладов, которые выбирал Перри, связаны с важными событиями в его жизни. До некоторых точек ему пришлось добираться на байдарке. Он утверждает, что в каждом кладе скрыты бриллианты, золото и редкие монеты на четыре тысячи долларов (284 тысячи рублей).

Перри планирует продавать кладоискателям зашифрованные подсказки, выдающие местоположение кладов. Если кому-то удастся разгадать их и добраться до одного из кладов, он узнает об этом благодаря GPS-трекеру, погребенному вместе с драгоценностями.

Охота за первым кладом начнется первого августа. Ювелир считает, что его найдут быстро. "Сомневаюсь, что поиски продлятся больше недели", – признается он.