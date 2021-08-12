К началу июля финансирование нацпроектов в Карелии составило 38% от плана

Больше всего средств федерального бюджета поступило на реализацию нацпроекта «Здравоохранение», а меньше всего – на «Экологию».

Республиканское министерство финансов обнародовало данные о поступлениях средств из федерального бюджета на реализацию национальных проектов в Карелии. Согласно этим данным, к началу июля общая сумма перечисленных в республику средств составила 904,1 миллиарда рублей или 38% от запланированного.

Однако исполнение расходов в разрезе национальных проектов оказалось далеко не равным. Так, больше всего средств поступило на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» – 53,3%, а финансирование нацпроекта «Экология» к началу июля составило только 21,5%.