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К началу июля финансирование нацпроектов в Карелии составило 38% от плана

Новости. Экономика
12:22, 13 Августа 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

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Больше всего средств федерального бюджета поступило на реализацию нацпроекта «Здравоохранение», а меньше всего – на «Экологию».

Республиканское министерство финансов обнародовало данные о поступлениях средств из федерального бюджета на реализацию национальных проектов в Карелии. Согласно этим данным, к началу июля общая сумма перечисленных в республику средств составила 904,1 миллиарда рублей или 38% от запланированного.

Однако исполнение расходов в разрезе национальных проектов оказалось далеко не равным. Так, больше всего средств поступило на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» – 53,3%, а финансирование нацпроекта «Экология» к началу июля составило только 21,5%.

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Комментарии

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Вася
2021-08-13 12:36:40
Типа морковки перед носом:)
Гость
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