К началу зимы лесные платежи в Карелии выросли на 4%

Расходы на лесное хозяйство в республике увеличились к декабрю на 5%.

К началу зимы в республиканский бюджет поступило свыше 887 миллионов рублей в качестве платы за пользование карельскими лесами. В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом объем поступлений лесных платежей вырос в республике на 4%.

При этом, по данным министерства финансов Карелии, расходы на лесное хозяйство составили к началу декабря почти 884 миллионов рублей. В сравнении с январем-ноябрем 2019 года эти ассигнования увеличились в регионе на 5%.