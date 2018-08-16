"К счастью, у меня к нему ни чувств, ни требований, ни совместного имущества, одна ирония"

Журналист и блогер Наталья Ермолина иронично рассказала о том, как у нее почти состоялось свидание.

Знаете, было тут у меня якобы свидание. Женщина в погоне за романтикой становится слепой и теряет связь с реальностью. Сейчас расскажу этот почти что анекдот.

Звонит одна противоположность из музыкантов, к тому же, сильно пьющая. А для меня это уже пройденный этап, отработанная карма: пьющий музыкант – красная кнопка, аларм, Наташа, стой! Как-то пару лет назад эта противоположность уже звонила мне из отрубей и просила встретиться, потому что "мне так плохо, а ты хороший человек, мне надо с кем-то поговорить". Я тогда сказала ему, что от пьющего гениального мужа ушла не затем, чтобы по недостаточно пьющим и недостаточно гениальным музыкантам гастролировать. На этот раз он сходу предупредил: "Я трезвый. Давай просто пообщаемся. Я гуляю недалеко от тебя. Выходи".

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