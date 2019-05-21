Кадровые изменения произошли в правительстве Карелии

Роман Голубев официально возглавил Министерство образования республики.

Указом главы Карелии на должность члена правительства республики – Министра образования с 20 мая назначен Роман Голубев. Роман Геннадьевич с 1 апреля исполнял обязанности руководителя Минобраза, сообщает пресс-служба правительства.

Напомним, Роман Голубев, выпускник ПетрГУ (специальность "Политология" с дополнительной квалификацией "Преподаватель"), с 2011 по 2015 годы работал специалистом, заместителем директора, а затем директором Карельского регионального Центра молодежи. В 2014 году прошел профессиональную переподготовку в Карельском региональном институте управления, экономики и права ПетрГУ. С 2015 года занимал должность первого зама министра по делам молодежи, физической культуре и спорту республики, исполнял обязанности министра.