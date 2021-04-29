Кадровый резерв правительства пополнили «Лидеры Карелии» готовые к «жизненным вызовам»

Комиссии при главе Карелии по формированию резерва управленческих кадров включила в число претендентов на высокие должности победителей конкурса «Лидеры Карелии».

Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

«Все участники — люди с активной жизненной позицией, заинтересованные в решении социальных проблем в республике, улучшении качества жизни ее жителей, готовые принять любые жизненные вызовы», — говорится в сообщении.

Решения о включении в резерв управленческих кадров принимались с учетом результатов тестирования, проведенного Карельским филиалом «Российская академия народного хозяйства и государственной службы», индивидуальных собеседований и представленных кандидатами документов.

За резервистами закреплены «персональные кураторы», добавили в правительстве республики.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков пообещал, что победители конкурса получат возможность реализовать проекты при поддержке правительства.

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