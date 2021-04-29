Реклама на сайте
Прислать новость
Десятки автобусных рейсов в Карелии отменяются на майские праздники 12
29.04.2021 16:54
Самолеты из Петрозаводска полетят в Казань 7
Сегодня 06:40
Количество смертей от коронавируса в Карелии увеличилось до 469
Сегодня 09:31
Дети передали тайное послание и спасли мать от домашнего насилия 1
29.04.2021 19:40
Россиянин ради жены решился на оккультный ритуал и был зарублен приятелем
29.04.2021 21:30
В Петрозаводске сотрудники ГИБДД провели жесткое задержание девушки-водителя (ВИДЕО) 8
29.04.2021 16:23

Кадровый резерв правительства пополнили «Лидеры Карелии» готовые к «жизненным вызовам»

Новости. Общество
14:23, 30 Апреля 2021
Загрузка...

Комиссии при главе Карелии по формированию резерва управленческих кадров включила в число претендентов на высокие должности победителей конкурса «Лидеры Карелии».

Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

«Все участники — люди с активной жизненной позицией, заинтересованные в решении социальных проблем в республике, улучшении качества жизни ее жителей, готовые принять любые жизненные вызовы», — говорится в сообщении.

Решения о включении в резерв управленческих кадров принимались с учетом результатов тестирования, проведенного Карельским филиалом «Российская академия народного хозяйства и государственной службы», индивидуальных собеседований и представленных кандидатами документов.

За резервистами закреплены «персональные кураторы», добавили в правительстве республики.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков пообещал, что победители конкурса получат возможность реализовать проекты при поддержке правительства.

Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Серж
2021-04-30 14:55:26
Приставы навыбирают себе подобных . Потом СК не разгребёт тома уголовных дел .
театральный критик
2021-04-30 14:31:25
приставы тестируются вне очереди
Вася
2021-04-30 14:29:41
Какие достижения? Прорывы? Расскажите мне, я вот вяличием и свердержавностью хочу зарядиться
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.04.2021, 10:30
Жители Петрозаводска обнаружили забор рядом с местом недавней вырубки деревьев
23.04.2021, 15:43
Роспотребнадзор закрыл в Петрозаводске два бассейна
25.04.2021, 16:59
Строительная компания объяснила, что будет построено за возмутившим горожан забором в районе Петрозаводска
23.04.2021, 15:20
Парфенчиков: «Надо объяснять людям, что дешевая электроэнергия может закончиться»
23.04.2021, 13:31
Путин согласился сделать длинные выходные в мае
23.04.2021, 08:05
Бассейн H2O в Петрозаводске закрылся на неопределенный срок

Аналитика

Сегодня 14:22
Обществоведение
Школа на «пятерку»
Самая большая школа в Карелии может принять своих первых учеников уже в сентябре.
«В выборах участвовать не планировала» 15
Сегодня 09:12
«Совершено циничное и дерзкое преступление» 7
29.04.2021 14:32
Когда будущее Петрозаводска в руках горожан 1
29.04.2021 14:30
Как превратить озеро в болото 2
29.04.2021 13:55
Вся аналитика

Чтиво

29.04.2021 13:32
Без политики
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
С появлением «Здравляндии» разрешились не только детские страхи и капризы, но и тревога родителей за безопасность детей в условиях поликлиники.
История покупки квартиры в ипотеку с господдержкой
29.04.2021 13:30
В Петрозаводске стало солнечно
26.04.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»