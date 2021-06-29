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Кафе и рестораны Карелии оправились после коронавирусных ограничений

Новости. Экономика
09:08, 30 Июня 2021
фото: © Руслан Шамуков/ТАСС

Кафе, рестораны и другие организации общественного питания Карелии в январе–мае увеличили оборот на 27,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелиястат.

Общий оборот общепита за 5 месяцев 2021 года превысил 2,5 млрд рублей. В прошлом году к концу мая этот показатель составил 1,9 млрд рублей.

Из-за коронавирусных ограничений в 2020 году оборот общественного питания в Карелии сократился на 12,4% по сравнению с 2019 годом.

Как менялась ситуация с начала  2021 года, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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VladPTZ
2021-06-30 09:36:52
Ну вот жирок накопили, пора куаркоды вводить как в Москве.
Изя
2021-06-30 09:19:41
После бы после вакцинации персонала не загнулись бы )))
Гость
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