Кафе и рестораны Карелии оправились после коронавирусных ограничений

Кафе, рестораны и другие организации общественного питания Карелии в январе–мае увеличили оборот на 27,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелиястат.

Общий оборот общепита за 5 месяцев 2021 года превысил 2,5 млрд рублей. В прошлом году к концу мая этот показатель составил 1,9 млрд рублей.

Из-за коронавирусных ограничений в 2020 году оборот общественного питания в Карелии сократился на 12,4% по сравнению с 2019 годом. Как менялась ситуация с начала 2021 года, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».