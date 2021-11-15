890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Жителей Петрозаводска просят принять участие в онлайн-опросе о деятельности Петросовета 4
21.12.2021 17:20
Больных детей в Карелии будут лечить музыкой кантеле 13
21.12.2021 18:20
Сотрудники колонии в Карелии к Новому году превратились в Кощея Бессмертного и Бабу-Ягу 6
21.12.2021 18:00
«Омикрон» рядом — Минздрав Карелии настоятельно рекомендует не выезжать за пределы республики 27
21.12.2021 14:07

Как изменится пенсионный возраст в 2022 году

Новости. Общество
09:00, 22 Декабря 2021
фото: Максим Блинов РИА Новости

Новости партнеров

В наступающем 2022 году будет продолжаться переходный период, в течение которого возраст выхода на пенсию мужчин и женщин постепенно растет.

Об этом рассказал «Российской газете» заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.

В первом полугодии 2022 года получить пенсионные выплаты по старости смогут женщины, которые достигли возраста 56,5 лет, и родившиеся во второй половине 1965 года. Если же женщина имеет 37 и более лет трудового стажа, то в этом случае она сможет выйти на пенсию как и раньше — в 55 лет.

Что касается мужчин, то они начнут получать пенсионные выплаты в том случае, если они достигли 61,5 летнего возраста и, соответственно, родились во второй половине 1960 года. При этом, имея трудовой стаж 42 года, они также могут выйти на пенсию почти на два года раньше — в возрасте 60 лет.

Для жителей Карелии пенсионный возраст наступает на 5 лет раньше.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-22 09:58:24
Офф сторожит и по справке получае,. не голодает. Ему до пенсии далеко. :)
Местечковый блогер
2021-12-22 10:04:17
кир, он всю жизнь плакатиком тряс, пенсию не заработал.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.12.2021, 12:06
В Карелию идут морозы до минус 30 градусов
15.12.2021, 16:57
Стало известно, кто займет место уволившегося замглавы Петрозаводска
17.12.2021, 14:46
Жительница Петрозаводска зарезала сожителя с любовницей прямо в постели
16.12.2021, 18:11
В поселке Карелии разразился скандал на публичных слушаниях
18.12.2021, 16:17
Автомобили раскидало по дороге после жесткого ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
17.12.2021, 07:15
Уборку дорог Петрозаводска от снега поручат государственному предприятию

Чтиво

21.12.2021 15:41
Личное мнение
«Прославляющим Отечество» выплатят по 150 тысяч 13
Номинантов на высшую литературную премию Карелии определят московские поэты, прозаики, публицисты и критики. 
Местному самоуправлению в России посвящается 13
17.12.2021 15:57
«От своих решений не отказываюсь» 23
15.12.2021 14:38
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»