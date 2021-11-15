Как изменится пенсионный возраст в 2022 году

В наступающем 2022 году будет продолжаться переходный период, в течение которого возраст выхода на пенсию мужчин и женщин постепенно растет.

Об этом рассказал «Российской газете» заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.

В первом полугодии 2022 года получить пенсионные выплаты по старости смогут женщины, которые достигли возраста 56,5 лет, и родившиеся во второй половине 1965 года. Если же женщина имеет 37 и более лет трудового стажа, то в этом случае она сможет выйти на пенсию как и раньше — в 55 лет.

Что касается мужчин, то они начнут получать пенсионные выплаты в том случае, если они достигли 61,5 летнего возраста и, соответственно, родились во второй половине 1960 года. При этом, имея трудовой стаж 42 года, они также могут выйти на пенсию почти на два года раньше — в возрасте 60 лет.

Для жителей Карелии пенсионный возраст наступает на 5 лет раньше.