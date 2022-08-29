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Как менеджер превратилась в фермера в Карелии, и что из этого вышло

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15:26, 12 Сентября 2022
фото: из личного архива Александры Бурцевой

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Александра была обычным городским жителем, менеджером в торговле, но потом круто изменила свою жизнь - переехала в деревню и завела домашнее хозяйство.

Об этом в рубрике «Уроки выживания» рассказала фермер Александра Бурцева.

«В сельском хозяйстве все зависит от вас. Никто не придет и не постучит в дверь. Нужно уметь крутиться. Покупатель сейчас очень внимательный, требовательный. Во время пандемии люди стали больше заботиться о своем здоровье. Если большие агрокомплексы, сети могут ошибиться, испортить, например, партию и никто этого не заметит, то у фермера это значит, что вся партия уйдет в утиль. А другую надо еще сделать. Что мне помогает? Вера в себя и понимание, что я забочусь от тех, кто рядом. Знаете, есть такая шутка: у человека спрашивают, как прошла неделя? А он отвечает: „Хорошо. Хотелось уволиться всего три раза“. Иногда бывает устаешь так, что хочется все оставить, но потом вспоминаешь ради чего все это и продолжаешь», — рассказала Александра.

Как подсобное хозяйство помогает выживать в трудные времена, читайте здесь.

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