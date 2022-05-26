Как написать, чтобы продать?

Социальные сети — платформа, которую сейчас всё чаще используют для продажи товаров и услуг. Интернет-агентство Optimizer делится своим опытом в написании продающих постов.

Главное, что необходимо сделать — взглянуть на пост глазами человека, который просто листает новостную ленту в ВК. Просто, проснувшись утром, за чашечкой кофе, или во время перерыва на работе, или вечером, после трудового дня. Листает, чтобы отвлечься, переключиться, отдохнуть.

В социальные сети редко, кто заходит в поиске товара или услуги. Как правило, первоначально люди ищут товар/услугу через Яндекс или Google поисковик. В ВК они заходят, чтобы пообщаться и развлечься, поэтому, пост не читают как книгу, его «пробегают» глазами, и останавливаются только тогда, когда их что-то цепляет или они находят полезную для себя информацию. Стилистика и оформление поста должны быть максимально удобными для решения этой задачи!

На что обратить внимание? Подробнее читайте по ссылке: https://optimizer.press/news/novosti/kak-napisat-chtoby-prodat/