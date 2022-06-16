890x80
Реклама
Как развить креативное мышление?
16.06.2022 11:25
Достойной альтернативы на предстоящих выборах действующему главе Карелии не предвидится?
08.06.2022 11:20
Квитанцию за газ теперь можно получить по электронной почте
Сегодня 10:28
Организация в Карелии получила штраф за прием на работу бывшего госслужащего
22.06.2022 18:20

Как подготовить квартиру к продаже?

Новости. Общество
10:12, 23 Июня 2022

Новости партнеров

Мы пообщались с риэлторами Петрозаводска, чтобы узнать, какие действия необходимо предпринять для быстрой и успешной продажи недвижимости.

В агентстве недвижимости Баренц Групп дали несколько советов:

Для того, чтобы максимально быстро и по самой выгодной цене продать свою квартиру, её необходимо соответственно подготовить.

Не пренебрегайте этим вопросом, ведь потенциальный покупатель будет оценивать квартиру и по внешнему виду, даже если в будущем он планирует её переделать под себя.

 

Состояние квартиры. Конечно, перед продажей квартиры нужно навести чистоту в ней, убрать весь накопившийся ненужный хлам, возможно сделать легкий косметический ремонт. Также желательно проверить исправно ли работает вся сантехника, электрика и хорошенько проветрить квартиру, особенно если в ней жили домашние животные. 

И не забудьте, что, как правило, оценка объекта начинается с подъезда. Естественно, никто вас не заставит делать ремонт в самом подъезде, но, например, вкрутить лампочку, постелить чистый коврик перед дверью — это в ваших силах.

Подготовить документы. Лучше заранее собрать все необходимые документы, это несложная задача, но может сыграть ключевую роль в выборе именно вашей квартиры, особенно когда покупатель ограничен во времени.

Квартира свободна. Чем меньше ваших вещей и мебели в квартире — тем она кажется свободней и тем легче потенциальному покупателю представить себя её хозяином.

❹ Общение с потенциальным покупателем. Будьте доброжелательны, расскажите о плюсах вашей недвижимости, заостряя внимание на информации, которая поможет потенциальному покупателю решить в пользу покупки именно вашей квартиры.

Чтобы не думать и не гадать о всех нюансах продажи вашей квартиры — обратитесь в агентство недвижимости «Баренц Групп» — специалисты бесплатно проконсультируют, как и что лучше сделать и дадут свой профессиональный совет для того, чтобы квартира продалась быстрее и выгоднее.

А также помогут подобрать новую квартиру.
✆ +7 (8142) 331-991⠀

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.06.2022, 09:00
Появились разъяснения, как получить часть пенсии раньше наступления пенсионного возраста
20.06.2022, 13:50
Девочка погибла на базе отдыха для трудных подростков в Карелии
21.06.2022, 11:52
Россия сохраняет ограничения на въезд в Финляндию
16.06.2022, 09:36
Новый завод построят под Петрозаводском
20.06.2022, 11:06
Организаторы празднования Дня города в Петрозаводске допускают отмену ряда мероприятий из-за погоды
21.06.2022, 15:31
Синоптики рассказали, когда в Карелию вернется настоящая летняя жара

Аналитика

22.06.2022 16:00
Обществоведение
Почему в «маршрутках» Петрозаводска списывают лишние деньги с банковских карт?
В столице Карелии пассажиры маршрутных автобусов, оплачивающие проезд банковскими картами с помощью терминала, обнаружили списания выше стоимости билета.
Хотите строить? Идите лесом!
22.06.2022 15:13
Успешный старт: в Петрозаводске благоустраивают скверы и парки
21.06.2022 13:00
Итоги экономического форума в Петербурге: самое важное для Карелии
20.06.2022 17:01
«Мы обычные люди среднего достатка»
17.06.2022 09:06
Вся аналитика

Чтиво

20.06.2022 10:08
Личное мнение
«Половину пенсии трачу на ремонт машины»
Ямы, рытвины, колдобины: так коротко, тремя словами можно охарактеризовать дороги в Пряжинском районе.
Элиссан Шандалович поздравил карельских медицинских работников с профессиональным праздником
17.06.2022 15:09
Не время экономить
08.06.2022 11:33
архив чтиво

Медиа

Весенняя ярмарка 2022 на улице Инженерной в Петрозаводске
27.05.2022 11:19
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.