Как предприятиям оптимизировать расходы на электроэнергию

Затраты на электроэнергию – одна из главных составляющих себестоимости продукции предприятия, что оказывает большое влияние на его конкурентоспособность на рынке.

Большая часть владельцев бизнеса хоть раз задумывалась об энергосбережении, а некоторые из них уже частично оптимизировали расходы, начав использовать светодиодные лампы или другое энергосберегающее оборудование.

Помимо экономии натуральных показателей кВт/ч с помощью современного оборудования, компании используют другие методы энергосбережения, например, выбор подходящего тарифа на электрическую энергию, по которому производит расчет энергосбытовая компания. К сожалению, не все предприятия знают о таком способе, а если и обладают какой-то информацией, то это максимум тарифы "день/ночь". Понимая важность этой темы и отсутствие достаточной информации в интернете, компания "Энерго-Решение" подробно рассказала об эффективном способе управления расходами на электроэнергию с помощью тарифов.

Методы учета электрической энергии

Сегодня можно выделить два основных метода учета электрической энергии для юридических лиц. В зависимости от выбранного метода используются разные приборы учета:

- 1 раз в месяц – интегральный прибор учета;

- 1 раз в час – интервальный прибор учета.

Данные с приборов учета можно снимать вручную или с помощью автоматизированной системы коммерческого учета АСКУЭ. АСКУЭ позволяет удалённо снимать показания и передавать информацию через специальные линии, которые надёжно защищены кодировкой.

Тарифы на электрическую энергию

Существует 6 ценовых категорий тарифов:

1 ценовая категория – показания счетчиков снимаются один раз в месяц.

2 ценовая категория – данные разделяются на день/ночь/пик/полупик.

3 ценовая категория – почасовой учет – одноставочный тариф.

4 ценовая категория – почасовой учет – двухставочный тариф.

5 ценовая категория – почасовой учет – одноставочный тариф с ежедневным прогнозом.

6 ценовая категория – почасовой учет – двухставочный тариф с ежедневным прогнозом.

Как выбрать оптимальный тариф

К каждой ценовой категории тарифа применяется своя структура расчета стоимости электрической энергии. Сильнее всего она зависит от графика работы предприятия: стандартный пятидневный режим работы с выходными или круглосуточное производство. Стоимость за электроэнергию может отличаться до 20% в разных ценовых категориях.

Чтобы подобрать оптимальный тариф, компания должна проанализировать статистику как минимум за полгода. В идеале - за год, чтобы иметь на руках летние и зимние графики потребления электроэнергии.

Когда можно поменять тариф

Организация может поменять тариф в течение одного месяца с момента опубликования новых тарифов на электрическую энергию. Обычно тарифы публикуют в декабре, а в январе уже можно подобрать оптимальную ценовую категорию на следующий год.

С чего начать

1. Собрать показания электроэнергии. Для этого необходимо установить счетчик с почасовым учетом, т.е. интервальный вариант. Трёхфазный счетчик можно приобрести в пределах 6 000 рублей. Данные со счетчика снимают через модем, стоимость которого порядка 3 000 рублей, или через программу, которую можно бесплатно скачать на сайте производителя. Один модем может собирать информацию сразу с нескольких приборов, что упрощает работу со сбором статистики.

2. Произвести ежемесячный расчет во всех доступных ценовых категориях за прошедшие 6 месяцев. Для расчета вы можете воспользоваться онлайн-сервисами или самостоятельно разобраться в расчетах.

3. В январе выбрать оптимальный тариф и ежемесячно анализировать его эффективность на протяжении года.

Почему стоит обратиться за помощью в компанию "Энерго-Решение"

Более пяти лет компания "Энерго-Решение" оказывает услуги в области:

- Автоматизированного сбора данных с приборов учета электрической энергии. Данные со счетчиков поступают на сервера, расположенные в Петрозаводске.

- Анализа ценовых категорий.

- Моделирования изменения стоимости электрической энергии при изменении режима работы предприятия или в других ситуациях.

- Консультаций в области оптимизации затрат на закуп электрической энергии и оптимизации потерь.

Заказать услугу можно или задать вопрос вы можете:

На сайте: energo-solutions.ru

По телефону: 8 (8142) 330-880

По телефону отдела услуг: +7(921) 229-47-78

По электронной почте: info@energo-solutions.ru

Обратившись по адресу: Петрозаводск, ул. Ленинградская, дом 8а, офис 1.

На правах рекламы