Как преодолеть языковой барьер и принять иностранца у себя дома?

Стать принимающей семьей и найти друзей со всего мира можно прямо сейчас.

Каждый год в школу русского языка Enjoy Russian приезжают сотни иностранцев. Чтобы ближе познакомиться с культурой и практиковать язык с носителями, студенты живут в русскоязычных семьях. Этим летом семьи из Петрозаводска смогут принять у себя гостей из Великобритании и США, Японии и Китая, Франции, Италии и других стран.

- Мы помним каждого студента! И с каждым очень подружились. Проводы всегда со слезами на глазах: как у нас, так и у студентов. Мы почти со всеми на связи и знаем все новости. Кто-то из них, как Джоана из Лондона, приезжают в Петрозаводск всего на пару дней, чтобы увидеть нас и друзей из России, – делится впечатлениями Марина Успехова.

Чтобы стать принимающей семьей, нужно лишь желание общаться и хорошие условия проживания: студенту предоставляется отдельная комната, в которой он мог бы комфортно жить от 1 до 12 недель (в зависимости от продолжительности языкового курса). Также студент может выбрать завтраки или завтраки и ужины (расходы на питание семье возмещаются).

Школа очень тщательно подходит к выбору семей для студентов, ведь такой международный опыт должен понравиться обеим сторонам. Менеджеры обращают внимание на привычки и образ жизни, темперамент, предпочтения в еде. Кому-то требуется больше внимания и заботы, а кто-то предпочитает спокойный отдых после занятий. Студенты всегда с удовольствием путешествуют по Карелии с семьями, вместе готовят традиционные блюда, отдыхают на даче, пробуют русские блины и борщ, участвуют в семейных праздниках, а семьи, уже после завершения программы, навещают студентов в их родных странах.

Чтобы стать принимающей семьей, звоните менеджеру школы по телефону 8 965 817 18 91 (Тина). Познакомиться с опытом принимающих семей, с правилами приема, обязанностями семей и студентов можно в группе Вконтакте.

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