Как текст победил картинку

По теме
Загрузка...
Политолог и публицист Олег Реут рассуждает о современных медиа.
Рассказывая о том, откуда черпает информацию, автор подчеркивает, насколько кардинально за последний год изменилось у него медиапотребление.
- Недавно коллега напомнил, как в начале 1990-х технооптимисты предвещали видеотелефоны. Как видим, что-то не срослось. И вообще выходит, что в какой-то степени "текст победил картинку". Причем текст реально телеграммный – несколько фраз, отправляемых, правда, не через окошко на отделении почты, а посредством мессенджера. Очень быстро, совершено бесплатно, а еще можно вставить стикер.
Подробности – в нашем материале.
По теме
Выбор читателей
03.05.2018, 12:51
06.05.2018, 22:11
04.05.2018, 06:40
07.05.2018, 15:37
Аналитика
07.05.2018 12:16
Политкухня
Что означает победа Девлета Алиханова в Европейском суде по правам человека и когда он сможет выйти на свободу, - об этом мы расспросили его адвоката Михаила Шогина.
03.05.2018 12:24
03.05.2018 11:22
28.04.2018 11:44
Чтиво
Сегодня 12:55
Личное мнение
Удивительно, как кардинально за последний год изменилось у меня медиапотребление.
Сегодня 12:32
04.05.2018 10:09
Медиа
07.05.2018 12:34
Опрос
Как вы относитесь к продаже товаров с символами Победы?
Комментарии