Как текст победил картинку

Политолог и публицист Олег Реут рассуждает о современных медиа.

Рассказывая о том, откуда черпает информацию, автор подчеркивает, насколько кардинально за последний год изменилось у него медиапотребление.

- Недавно коллега напомнил, как в начале 1990-х технооптимисты предвещали видеотелефоны. Как видим, что-то не срослось. И вообще выходит, что в какой-то степени "текст победил картинку". Причем текст реально телеграммный – несколько фраз, отправляемых, правда, не через окошко на отделении почты, а посредством мессенджера. Очень быстро, совершено бесплатно, а еще можно вставить стикер.

Подробности – в нашем материале.