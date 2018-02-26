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Новости. Экономика
12:16, 26 Февраля 2018

Как в Карелии выросла зарплата бюджетников по указам президента

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Министерство финансов Карелии представило данные о выполнении "майских указов" президента РФ о повышении размера зарплаты бюджетников с 2012 по 2017 годы.

Средняя зарплата педагогических работников учреждений общего образования, а также преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений профессионального образования средняя зарплата, по данным Минфина, выросла в 1,7 раза.

У педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и работников учреждений культуры зарплата увеличилась за этот период в 2,1 раза, педагогических работников учреждений дополнительного образования детей – в 2 раза, социальных работников – в 2,4 раза.

Как увеличилась зарплата врачей и медсестер, а также подробнее о выполнении "майских указов" президента в Карелии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David
2018-02-26 13:05:26
Где-то в параллельной вселенной...
nae
2018-02-26 12:37:57
Какое мерзкое лизоблюдское вранье. Да, в конце 2017 года бюджетникам подкинули денег. НО! Сделано это было в виде начисления премий. А премия имеет свойство сегодня быть, а завтра нет. Ставка не изменилась. И не менялась она в течение всего срока майских указов, хотя было запланировано поэтапное повышение зарплаты по 20% в год. Где это повышение? Пять лет, выделенных для исполнения указов, прошло, а все повышение ограничилось накидыванием денег под конец отведенного срока лишь бы уложиться в цифры в отчетах на верх. Выборы пройдут, премии закончатся, майские указы как бы выполнены, бюджетники с большим кукишем в кармане. И снова в сухом остатке обман, ложь, натянутая статистика и ненависть к собственному правительству.
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