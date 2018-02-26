Как в Карелии выросла зарплата бюджетников по указам президента

Министерство финансов Карелии представило данные о выполнении "майских указов" президента РФ о повышении размера зарплаты бюджетников с 2012 по 2017 годы.

Средняя зарплата педагогических работников учреждений общего образования, а также преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений профессионального образования средняя зарплата, по данным Минфина, выросла в 1,7 раза.

У педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и работников учреждений культуры зарплата увеличилась за этот период в 2,1 раза, педагогических работников учреждений дополнительного образования детей – в 2 раза, социальных работников – в 2,4 раза.

Как увеличилась зарплата врачей и медсестер, а также подробнее о выполнении "майских указов" президента в Карелии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".