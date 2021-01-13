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Как вы считаете, нужен ли Петрозаводску новый глава города? (ОПРОС)

Новости. Общество
14:57, 14 Января 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Полномочия Ирины Мирошник в должности сити-менеджера Петрозаводска заканчиваются 20 апреля.

Напомним, 29 декабря 2015 года 18 депутатов горсовета Петрозаводска проголосовали за назначение Ирины Мирошник, ранее занимавшей должность заместителя руководителя аппарата горсовета, на пост исполняющего обязанности главы города, а 20 апреля 2016 года Мирошник официально вступила в должность.

И в этом году 20 апреля заканчиваются полномочия Ирины Мирошник в должности сити-менеджера Петрозаводска, а на 21 апреля назначена сессия, на которой депутаты Петросовета должны будут утвердить в должности нового главу города.

Примерно за три недели до этого начнет работать комиссия по отбору кандидатур (в ее состав войдут городские депутаты и представители республиканской власти). А персональный состав этой комиссии мы узнаем уже на февральской сессии Петросовета.

Как вы считаете, нужен ли Петрозаводску новый глава города?

Ответит на вопрос можно здесь.

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Комментарии

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кир
2021-01-14 15:07:08
Ирину назначили. Группа людей. В том числе за неё голосовал некто Ханцевич из компетентных органов в прошлой жизни. А вы нас спрашиваете зачем, если процедура назначения главы не меняется?
театральный критик
2021-01-14 15:06:07
Лишь бы не яблочнутые. Ширшиной хватило с ейными пятничными видеоотчетами и прочими либеральными фантазиями.
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