Как жители деревень на севере Карелии превратились в солдат Британской империи

Карельский полк вступил в войну после того, как из нее вышла Советская Россия.

В 1918 году Карелия неожиданно превратилась в один из фронтов Первой мировой, а жители северокарельских деревень – в солдат Британской империи. Но об этом периоде карельской истории в республике предпочитают не вспоминать, потому что он неразрывно связан с неудавшейся попыткой карелов обрести свою независимость.

В начале марта 1918 года к Мурманску подошли военные корабли Антанты, и на берег высадились первые отряды британских морских пехотинцев. Интересно, что поначалу интервенты действовали как союзники большевиков и не вмешивались в политическую ситуацию. Однако очень скоро картина на севере России, в том числе в Восточной Карелии, стала напоминать гражданскую войну.

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